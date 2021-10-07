События

04:01 07.10.2021

ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии

2 мин читать
ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины против малярии RTS,S, которая, по мнению экспертов, сможет спасать ежегодно в Африке десятки тысяч детей, сообщает в среду газета The Guardian.

"В начале своей карьеры я занимался исследованием малярии и с нетерпением ждал того дня, когда у нас появится эффективная вакцина против этой древней и страшной болезни. И сегодня этот день настал, это исторический день. Сегодня ВОЗ рекомендует широко использовать первую в мире вакцину против малярии", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на конференции в Женеве.

"Применения этой вакцины как дополнение к существующим средствам профилактики малярии может спасти десятки тысяч жизней молодых людей каждый год", - отметил Тедрос.

Он подчеркнул, что вакцина "безопасна".

Однако, по данным клинических испытаний, которые продлились около четырех лет, у вакцины - ограниченная эффективность: в ходе тестирования препарат предотвращал 39% случаев заражения малярией и 29% случаев протекания заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке.

В то же время летом ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что среди детей, которые были привиты RTS,S и одновременно принимали противомалярийные препараты, количество случаев госпитализации или смерти сократилось на 70%.

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK), которая разработала эту вакцину, обязуется поставлять нуждающимся до 15 млн доз препарата в год по цене, не более чем на 5% превышающей стоимость производства.

С 2019 года в клинических испытаниях препарата приняли участие более 800 тыс. детей в Гане, Кении и Малави.

Вакцину против малярии разрабатывали около 30 лет.

Теги: #успех #малярия #вакцина #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:05 07.10.2021
Pfizer проверит эффективность своей вакцины от COVID-19, привив жителей бразильского города Толеду

Pfizer проверит эффективность своей вакцины от COVID-19, привив жителей бразильского города Толеду

18:34 04.10.2021
Европейский регулятор разрешил третью дозу вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом

Европейский регулятор разрешил третью дозу вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом

20:40 02.10.2021
Ляшко рассказал, когда появится украинская вакцина против коронавируса

Ляшко рассказал, когда появится украинская вакцина против коронавируса

21:57 29.09.2021
В конце сентября заканчивается срок годности только у тех ковидных вакцин, температурный режим хранения которых был нарушен

В конце сентября заканчивается срок годности только у тех ковидных вакцин, температурный режим хранения которых был нарушен

02:16 28.09.2021
Макрон призывает страны ВОЗ не утаивать информацию о заболеваниях

Макрон призывает страны ВОЗ не утаивать информацию о заболеваниях

21:44 27.09.2021
Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против COVID-19

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против COVID-19

07:15 27.09.2021
ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19

ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19

12:40 23.09.2021
ЮНИСЕФ в рамках COVAX поставил в Украину три ультрахолодовые морозильника для вакцин от COVID-19

ЮНИСЕФ в рамках COVAX поставил в Украину три ультрахолодовые морозильника для вакцин от COVID-19

11:46 23.09.2021
В Украину могут завезти около 1,25 млн доз вакцины от сезонного гриппа

В Украину могут завезти около 1,25 млн доз вакцины от сезонного гриппа

16:19 22.09.2021
Германия выдвинула кандидатуру Гебрейесуса на новый срок на посту директора ВОЗ

Германия выдвинула кандидатуру Гебрейесуса на новый срок на посту директора ВОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Около двухсот тысяч человек погибли во время трагедии в Бабьем Яру - Зеленский

Зеленский назвал Бабий Яр общей трагедией еврейского и украинского народов

Зеленский провел встречу со Штайнмайером

Врио главы правления Укрэксимбанка Ермаков отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

Украинская власть будет жестко реагировать на любые случаи антисемитизма - Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил послов Украины в Африке и Латинской Америке

В Запорожье райсуд ввел карантинные ограничения из-за заболевания сотрудников COVID-19

В Дании приостановили применение вакцины Moderna среди лиц младше 18 лет

Иран и Ирак обменялись останками более 30 солдат, погибших на войне 1980-1988 гг

Глава МИД Грузии: Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет

Около двухсот тысяч человек погибли во время трагедии в Бабьем Яру - Зеленский

Канада делает обязательной вакцинацию от COVID-19 для госслужащих

Штайнмайер о Бабьем Яру: Германия знает о своей ответственности перед историей

Мы должны пообещать человечеству, что Бабий Яр никогда больше не повторится - президент Израиля

Разумков предположил, что Корниенко может стать первым вице-спикером

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА