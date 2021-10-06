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19:02 06.10.2021

Прокуратура согласовала подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка

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Прокуратура согласовала подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка

Голосеевская окружная прокуратура города Киева согласовано сообщение о подозрении двум должностным лицам банка в рамках уголовного производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы расследований "Схемы" "Радио Свобода".

"6 октября 2021 года с целью осуществления процессуальных действий представители окружной прокуратуры и органа дознания Голосеевского управления полиции прибыли в банк. По словам руководства банка, указанные лица не находятся на рабочих местах - одно из этих лиц сложило служебные полномочия, другое написало заявление об увольнении. Причин отсутствия указанных лиц, пока они не уволены, на рабочих местах администрация банка не сообщила. Сейчас принимаются меры для установления местонахождения этих лиц для вручения подозрений лично", - говорится в сообщении.

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Ранее Киевская городская прокуратура подготовила подозрения двум работникам государственного Укрэксимбанка (Киев) в связи с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Как сообщалось, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

Теги: #укрэксимбанк #подозрение #схемы
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