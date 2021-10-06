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13:50 06.10.2021

Во Франции задержан экипаж судна по подозрению в контрабанде наркотических веществ, в их числе - один украинец - МИД

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Во Франции задержан экипаж судна по подозрению в контрабанде наркотических веществ, в их числе - один украинец - МИД

Во Франции задержали экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ, в их числе -один гражданин Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"4 октября правоохранительные органы Франции задержали возле города Дюнкерк экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа - один гражданин Украины", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь.

"Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств", - добавил спикер МИД.

Теги: #корабль #франция #задержание
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