Во Франции задержан экипаж судна по подозрению в контрабанде наркотических веществ, в их числе - один украинец - МИД

Во Франции задержали экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ, в их числе -один гражданин Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"4 октября правоохранительные органы Франции задержали возле города Дюнкерк экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа - один гражданин Украины", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь.

"Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств", - добавил спикер МИД.