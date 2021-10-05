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17:53 05.10.2021

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 5 октября о введении санкций против 4 компаний

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Зеленский ввел в действие решение СНБО от 5 октября о введении санкций против 4 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 5 октября 2021 года, которым вводятся экономические санкции против трех российских компаний и предприятия из Сингапура.

Соответствующий указ №497/2021 вместе с соответствующим решением и приложениями к нему обнародованы на сайте главы государства во вторник.

Согласно им, санкции СНБО накладываются на ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", Федеральное казенное предприятие РФ "Казанский государственный казенный пороховой завод" и сингапурскую Zasshid PTE. LTD.

Все санкции Совбеза вводятся сроком на три года. Против российских компаний применяется полный пакет санкций, предусматривающий блокировку активов, прекращение торговых операций, прекращение или ограничение транзита через территории Украины, запрет на вывод капитала за пределы Украины, аннулирование всех разрешительных лицензий и т.д. К сингапурской же компании не применяется запрет на вход невоенных и военных судов в территориальные воды Украины.

Помимо того, СНБО также вносит изменения в свои предыдущие решения, в частности, от 14 мая (введено в действие указом президента 21 мая 2021 года) и от 18 июня (введено в действие указом президента 24 июня 2021 года).

Так, был сокращен список санкций, введенных в июне против украинского ПАО "Морской реестр судоходства Украины", в частности, разблокированы активы компании, а также снято ограничение на проведение торговых операций. В то же время, против российского АО "Центр судоремонта "Звездочка" список санкций, введенных тем же решением, был расширен, и теперь против компании применен весь возможный спектр экономических ограничений.

Более жесткие ограничения также вводятся против АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Так, перечень санкций, которые были введены против компании решением СНБО 14 мая, теперь расширяется до максимально возможного.

Уточняется, что все указанные санкции и изменения в санкционные списки вносятся на основании представления Службы безопасности Украины, а информацию об этом украинские дипломаты должны сообщить зарубежным партнерам, в частности Европейскому Союзу и Соединенным Штатам для того, чтобы поднять вопрос о возможности применении ими аналогичных ограничительных мер.

Указ президента №497/2021 вступает в силу в день его обнародования, а контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

 

Теги: #снбо #зеленский #санкции
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