Российские наемники на Донбассе готовят активизацию обстрелов позиций украинской армии – ГУР Минобороны Украины

Командование российских наемников на Донбассе готовится более активно обстреливать позиции подразделений Вооруженных сил Украины с целью нанесения ущерба и провоцирования ответного огня, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, в передовые подразделения (российских наемников – ИФ) скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения, возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в т.ч. в артиллерийских и минометных подразделениях", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что таким образом боевики "скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирование ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения".