События

16:37 05.10.2021

Российские наемники на Донбассе готовят активизацию обстрелов позиций украинской армии – ГУР Минобороны Украины

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе готовят активизацию обстрелов позиций украинской армии – ГУР Минобороны Украины

Командование российских наемников на Донбассе готовится более активно обстреливать позиции подразделений Вооруженных сил Украины с целью нанесения ущерба и провоцирования ответного огня, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, в передовые подразделения (российских наемников – ИФ) скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения, возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в т.ч. в артиллерийских и минометных подразделениях", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что таким образом боевики "скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирование ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения".

 

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:27 05.10.2021
Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, без потерь

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, без потерь

07:42 04.10.2021
США стремятся к расширению оборонных связей с Турцией - Пентагон

США стремятся к расширению оборонных связей с Турцией - Пентагон

07:10 04.10.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, с начала суток нарушений не зафиксировано

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, с начала суток нарушений не зафиксировано

18:10 03.10.2021
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

07:10 03.10.2021
За минувшие сутки российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

07:32 02.10.2021
Российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины за сутки, двое военнослужащих ранены

Российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины за сутки, двое военнослужащих ранены

17:36 01.10.2021
Двое украинских военных ранены на Донбассе в результате обстрела – штаб ООС

Двое украинских военных ранены на Донбассе в результате обстрела – штаб ООС

07:18 01.10.2021
В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

11:36 30.09.2021
Украинский военный погиб на Донбассе в четверг – штаб ООС

Украинский военный погиб на Донбассе в четверг – штаб ООС

07:22 30.09.2021
За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина внесет в Генассамблею ООН до конца года обновленные резолюции по Крыму - Зеленский

Министр финансов считает недопустимым конфликт "Укрэксимбанка" с журналистами и призвал к справедливому его разрешению

Регулятор в ФРГ потребовал от оператора "Северного потока 2" подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС

СНБО запустила сайт с украинскими санкционными списками

Прокуратура проводит обыски в "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканале" и коммунальных предприятиях по содержанию зеленых насаждений

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава киевского офиса Саакашвили заявила, что грузинские пограничники задерживали её в аэропорту Тбилиси

Зеленский: Холокост и Голодомор не должны повториться

Украина внесет в Генассамблею ООН до конца года обновленные резолюции по Крыму - Зеленский

Министр финансов считает недопустимым конфликт "Укрэксимбанка" с журналистами и призвал к справедливому его разрешению

Регулятор в ФРГ потребовал от оператора "Северного потока 2" подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС

Tesla выплатит $137 млн бывшему работнику за "расистские" условия труда

Журналистов "Схем" пригласили на допрос как потерпевших в инциденте в Укрэксимбанке

Американец выиграл в лотерею около $700 млн

Президент Израиля прибыл с государственным визитом в Украину

НАПК презентовало антикоррупционный портал выявления коррупционных рисков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА