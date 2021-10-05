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11:54 05.10.2021

Прокуратура проводит обыски в "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканале" и коммунальных предприятиях по содержанию зеленых насаждений

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Прокуратура проводит обыски в "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканале" и коммунальных предприятиях по содержанию зеленых насаждений

Правоохранители Киева во исполнение постановлений следственного судьи проводят санкционированные обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", "Консультативно-диагностическом центре" Святошинского района Киева, коммунальных предприятиях по содержанию зеленых насаждений Святошинского района и в подрядных организациях по факту хищений на закупке оборудования.

Как сообщает Киевская городская прокуратура во вторник, в течение 2018-2020 гг. между указанными предприятиями и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования. При этом подрядчик отразил в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 10 млн грн.

Во вторник, 5 октября, на основании постановления суда в помещениях указанный КП и подрядной организации, а также по месту жительства фигурантов начались обыски с целью поиска доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Теги: #киев #прокуратура #обыски
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