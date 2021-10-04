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20:51 04.10.2021

Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA

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Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA

Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство по сокращению выбросов CO2 до нулевого уровня к 2050 году, говорится в сообщении Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА).

Соответствующая резолюция была одобрена в понедельник членами IATA, в которую входит 290 компаний, обеспечивающих 82% глобальных авиаперевозок.

"Мировые авиакомпании приняли важнейшее решение добиться устойчивости полетов. Восстановление активности в секторе после COVID-19 будет двигаться по пути снижения выбросов", - заявил генеральный директор IATA Вилли Уолш.

Коллективные усилия авиакомпаний и меры поддержки со стороны государств должны позволить отрасли сократить выбросы до нулевого уровня к 2050 году, отметил он.

Такая задача является довольно амбициозной для сектора, только начавшего восстанавливаться после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, пишет газета Financial Times. Декарбонизация авиационной отрасли, на долю которой приходится 2% глобальных выбросов, представляется довольно сложной, и IATA признает, что вызов является серьезным.

"Декарбонизация отрасли является реальным вызовом, поскольку у нас нет четкого решения на краткосрочную перспективу, - отметил Уолш. - Однако мы твердо уверены, что надежный путь к этой цели существует".

Среди мер, которые планируют принять авиакомпании, - активное применение экологически чистого авиационного топлива (SAF), которое в настоящее время производится в недостаточных объемах. Кроме того, они рассчитывают на внедрение новых технологий, повышение эффективности инфраструктуры, а также использование отраслью электрических и водородных двигателей.

Уолш отметил, что два крупнейших мировых производителя самолетов - Boeing Co. и Airbus SE - делают недостаточно для разработки новых технологий с целью снижения выбросов.

Китайские авиакомпании выступали за то, чтобы перенести срок достижения цели нулевых выбросов отраслью на 2060 год, пишет FT. Однако, по словам Уолша, европейские авиаперевозчики уже чувствуют на себе давление и необходимость ускорить сроки реализации этой цели.

Теги: #цель #выбросы #авиакомпания #мир
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