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19:37 04.10.2021

Суд взял под стражу всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове - полиция

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Суд взял под стражу всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове - полиция

Национальная полиция Украины проинформировала, что в понедельник, 4 октября, Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения пятерым фигурантам по делу убийства полицейского.

Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицируют по п.12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186) УКУ.

Как сообщалось, ночью 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Теги: #полицейский #суд #убийство
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