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17:27 04.10.2021

Бали начнет принимать иностранных туристов с 14 октября

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Бали начнет принимать иностранных туристов с 14 октября

Индонезийский остров Бали возобновит прием иностранных туристов с 14 октября, однако путешественникам по прибытии придется соблюдать восьмидневный карантин, сообщает портал Nikkei.Asia.

"Власти Индонезии решили открыть аэропорт Денпасар на Бали для приема международных рейсов и иностранных туристов. Ослабление антикоронавирусных ограничений в стране будет проходить поэтапно, поэтому на первых порах путешественникам по прибытии на Бали придется соблюдать восьмидневный карантин за свой счет", - пишет издание.

Как отмечает портал, в ближайшее время власти решат, гражданам каких стран будет разрешен въезд на Бали на таких условиях. В первую очередь правительство планирует разрешить въезд туристам из Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии.

По словам министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, это должны быть страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом и стабильной эпидемиологической обстановкой. Также требования к тестированию в этих странах должны быть такие же или аналогичные тем, которые действуют в Индонезии.

В стране одобрено использование вакцин производства компаний Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer.

В настоящее время туристам въезд в Индонезию запрещен. На острова Индонезии могут приехать обладатели гостевых и краткосрочных виз VITAS (Visa tinggal terbatas). Для посещения страны путешественникам потребуется, помимо сертификата о вакцинации от коронавируса, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Теги: #туризм #бали
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