События

07:23 12.12.2020

Бали может открыться для иностранных туристов в ближайшие две недели

2 мин читать
Бали может открыться для иностранных туристов в ближайшие две недели

Курортный остров Бали в Индонезии может открыться для иностранных туристов уже к католическому Рождеству - 25 декабря, сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на Всемирную туристскую организацию (UNWTO).

"Делегация UNWTO посетила Бали, чтобы оценить принимаемые там меры безопасности в связи с пандемией COVID-19. По мнению ее представителей, остров полностью готов к открытию для иностранных туристов. И это может произойти в ближайшее время, до католического Рождества", - пишет издание.

Как отмечает газета, делегация посетила международный аэропорт Бали Нгурах-Рай и несколько туристических направлений. Стандарты безопасности были признаны "превосходными, если не лучшими".

Ранее сообщалось, что власти индонезийского острова Бали планируют возобновить прием иностранных туристов в начале 2021 года. В настоящее время остров открыт только для внутреннего туризма. Провинция активно продвигает различные рекламные предложения и акции для граждан, чтобы возродить туриндустрию. Кроме того, власти Индонезии освободили 13 воздушных гаваней от аэропортового сбора, чтобы снизить цены и стимулировать местных жителей на путешествия.

Бали сильно пострадал от остановки международных путешествий, поскольку 60% ВВП приходится на доходы от туризма. Обычно остров посещают около 10 млн гостей в год, большинство из которых - иностранцы.

С марта по июль Бали потерял около $3,33 млрд доходов от туризма. Экономика острова сократилась на 11%, поскольку тысячи людей в туристическом секторе потеряли работу.

 

Теги: #туризм #бали #индонезия
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:35 12.12.2020
Таиланд упростит визовый режим для туристов

Таиланд упростит визовый режим для туристов

18:52 11.12.2020
Бали может открыться для иностранных туристов в ближайшие две недели

Бали может открыться для иностранных туристов в ближайшие две недели

11:21 10.12.2020
"Vodafone Украина" добавил еще 4 области на карту туристических маршрутов Village Routes

"Vodafone Украина" добавил еще 4 области на карту туристических маршрутов Village Routes

06:06 04.12.2020
На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

02:40 04.12.2020
Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

17:18 02.12.2020
Турецкий LUJO Art&Joy признан лучшим курортным отелем в мире в 2020 году!

Турецкий LUJO Art&Joy признан лучшим курортным отелем в мире в 2020 году!

14:37 30.11.2020
Тысячи людей эвакуированы в Индонезии после извержения вулкана

Тысячи людей эвакуированы в Индонезии после извержения вулкана

13:47 29.11.2020
На юге Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

На юге Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

11:36 20.11.2020
Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

19:48 16.11.2020
Власти Индонезии хотят ввести запрет на алкоголь

Власти Индонезии хотят ввести запрет на алкоголь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВБ выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы соцподдержки населения

В Украине за сутки зафиксировали 12 811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

МИД Украины о выводах прокурора МУС: это четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления

Прокурор суда в Гааге Бенсуда объявила о завершении предварительной экспертизы украинских дел: есть основания полагать, что совершены преступления против человечности

ПОСЛЕДНЕЕ

ВБ выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы соцподдержки населения

В Украине за сутки зафиксировали 12 811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

Трамп заверил американцев в безопасности американских вакцин от коронавируса

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

НБУ продал на аукционе выставленные монеты "Год Быка" на 121 тыс. грн

Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов президентских выборов в нескольких штатах страны

ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым в предоставлении взятки главе Госгеокадастра

Visa и monobank запустили продажу платежных карточек с удаленной верификацией на кассах супермаркетов Novus

В Черкассах спасатели тушат пожар в двухэтажном здании на площади 800 м кв

В канун Святого Николая шляпу на главной елке Киева заменят на звезду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА