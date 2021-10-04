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10:07 04.10.2021

Евроинтеграция - сейчас это инструмент укрепления Украины, а не цель – Кулеба

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Евроинтеграция - сейчас это инструмент укрепления Украины, а не цель – Кулеба

Евроинтеграция - это сейчас инструмент укрепления Украины, а не цель, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Само восприятие евроинтеграции в Украине мы должны изменить. Это не вопрос "Дадут нам членство или нет?" Евроинтеграция - это сейчас инструмент укрепления Украины, а не цель", - сказал Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр указал, что хочет, чтобы граждане Украины реалистично оценивали украинскую европейскую интеграцию как курс.

"Даже если завтра в Брюсселе кто-то выйдет и скажет, что Украина никогда не станет членом ЕС, это не значит, что мы должны свернуть реформы, прекратить внедрять европейские правила и двигаться к более тесной интеграции именно с европейским пространством, так как эти правила и эта интеграция укрепляют Украину изнутри и делают нас более устойчивыми, сильными и близкими западному миру, который зашел в жесткое противостояние с китайским миром. Европейская интеграция - для Украины, для украинцев, для наших внутренних интересов", - подчеркнул Кулеба.

По его мнению, впереди у Евросоюза очень тяжелые времена, он в несколько растерянном состоянии.

"Я не думаю, что внутри ЕС будут происходить какие-то большие кризисы и проблемы, там есть запас прочности", - добавил он.

Теги: #евроинтеграция #кулеба
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