В Украине состоится премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" Лозницы

Премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы состоится во вторник, 5 октября, в Украине в рамках официальных мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Ленту покажут в урочище, на сцене у памятника "Менора", сообщает пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Премьера состоится при участии автора - режиссера Сергея Лозницы. Будут присутствовать также городской голова Киева Виталий Кличко, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В рамках показа фильма также состоится премьера произведения In memorium композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Киевского камерного хора под руководством украинского хорового дирижера Николая Гобдича.

Документальный фильм «Бабий Яр. Контекст» создан нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Фильм уже получил награду для документальных фильмов - премию «Золотой глаз» на Каннском международном кинофестивале и премию имени Шанталь Акерман на Иерусалимском международном кинофестивале как лучший иностранный документальный фильм.

Много уникальных кадров в фильме зритель увидит впервые. В фильме использованы материалы с Красногорского архива (РДАКФД), Бундесархива и немецких региональных архивов, ЦГКФФА Украины им. Пшеничного, а также из частных собраний. «Некоторые материалы сохранились очень хорошо, некоторые были в плохом состоянии. Реставрация изображений длилась несколько месяцев. Нам удалось найти документы, с которыми не были знакомы даже специалисты-историки. Например, мы смогли собрать полностью выступление Дины Проничевой на Киевском процессе. В киевском архиве Пшеничного сохранялась только часть этого материала, а мы нашли весь отснятый материал свидетельства Проничевой, в частности кадры, не вошедшие в выпущенный в 1946 году в СССР киножурнал», - рассказал о работе над фильмом Сергей Лозница.

Ранее Европейская киноакадемия объявила названия 40 игровых и 15 документальных фильмов, отобранных для участия в European Film Awards - самой престижной кинопремии, которую называют "европейским "Оскаром". В их число вошел и фильм "Бабий Яр. Контекст".