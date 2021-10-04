События

09:31 04.10.2021

В Украине состоится премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" Лозницы

2 мин читать
В Украине состоится премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" Лозницы

Премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы состоится во вторник, 5 октября, в Украине в рамках официальных мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Ленту покажут в урочище, на сцене у памятника "Менора", сообщает пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Премьера состоится при участии автора - режиссера Сергея Лозницы. Будут присутствовать также городской голова Киева Виталий Кличко, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В рамках показа фильма также состоится премьера произведения In memorium композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Киевского камерного хора под руководством украинского хорового дирижера Николая Гобдича.

Документальный фильм «Бабий Яр. Контекст» создан нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Фильм уже получил награду для документальных фильмов - премию «Золотой глаз» на Каннском международном кинофестивале и премию имени Шанталь Акерман на Иерусалимском международном кинофестивале как лучший иностранный документальный фильм.

Много уникальных кадров в фильме зритель увидит впервые. В фильме использованы материалы с Красногорского архива (РДАКФД), Бундесархива и немецких региональных архивов, ЦГКФФА Украины им. Пшеничного, а также из частных собраний. «Некоторые материалы сохранились очень хорошо, некоторые были в плохом состоянии. Реставрация изображений длилась несколько месяцев. Нам удалось найти документы, с которыми не были знакомы даже специалисты-историки. Например, мы смогли собрать полностью выступление Дины Проничевой на Киевском процессе. В киевском архиве Пшеничного сохранялась только часть этого материала, а мы нашли весь отснятый материал свидетельства Проничевой, в частности кадры, не вошедшие в выпущенный в 1946 году в СССР киножурнал», - рассказал о работе над фильмом Сергей Лозница.

Ранее Европейская киноакадемия объявила названия 40 игровых и 15 документальных фильмов, отобранных для участия в European Film Awards - самой престижной кинопремии, которую называют "европейским "Оскаром". В их число вошел и фильм "Бабий Яр. Контекст".

Теги: #бабий_яр #премьера #лозница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:02 01.10.2021
В Харьковском оперном театре состоится премьера оперы "Вышиваный. Король Украины" на либретто Жадана

В Харьковском оперном театре состоится премьера оперы "Вышиваный. Король Украины" на либретто Жадана

10:06 30.09.2021
Госдеп США в годовщину трагедии Бабьего Яра: мы должны удвоить наши усилия в противостоянии ненависти, которая привела к Холокосту

Госдеп США в годовщину трагедии Бабьего Яра: мы должны удвоить наши усилия в противостоянии ненависти, которая привела к Холокосту

18:06 29.09.2021
Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

12:42 29.09.2021
Порошенко в годовщину Бабьего Яра: режим, который ни во что не ставит права и свободы человека, несет в себе угрозу для самой человечности

Порошенко в годовщину Бабьего Яра: режим, который ни во что не ставит права и свободы человека, несет в себе угрозу для самой человечности

11:04 29.09.2021
В Украине вспоминают жертв трагедии в Бабьем Яру – исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов

В Украине вспоминают жертв трагедии в Бабьем Яру – исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов

11:04 29.09.2021
Зеленский: сохранить память о трагедии Бабьего Яра – наш долг перед будущими поколениями

Зеленский: сохранить память о трагедии Бабьего Яра – наш долг перед будущими поколениями

07:00 29.09.2021
29 сентября: Какой сегодня праздник

29 сентября: Какой сегодня праздник

16:53 27.09.2021
В МЦ "Бабий Яр" обеспокоены отсутствием упоминания о евреях на памятных монетах, посвященных 80-й годовщине Холокоста

В МЦ "Бабий Яр" обеспокоены отсутствием упоминания о евреях на памятных монетах, посвященных 80-й годовщине Холокоста

12:20 27.09.2021
В годовщину трагедии в Бабьем Яру в столице пройдет перформанс со стихами

В годовщину трагедии в Бабьем Яру в столице пройдет перформанс со стихами

18:17 21.09.2021
По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра ожидается визит в Киев президентов Израиля, Германии и Албании

По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра ожидается визит в Киев президентов Израиля, Германии и Албании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября

В Украине за сутки зафиксировано 4 821 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 1 116 человек, 114 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 7967 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1483 человека, 126 умерли

На Донбассе с начала суток получил осколочное ранение украинский военный, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

ПОСЛЕДНЕЕ

Мы делаем все возможное, чтобы украинцев, которых незаконно и безосновательно бросили в Беларуси за решетку, освободили – Кулеба

В Новой Зеландии признали, что не смогли полностью избежать пандемии COVID-19

Иностранные послы в Украине "пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах" – Кулеба

Генпрокурор: намек на бездеятельность правоохранителей в деле "ПриватБанка" – чистая спекуляция

Во Франции обещают в этом году открыть горнолыжные курорты

На саммите Украина-ЕС будут приняты прорывные решения, касающиеся практической интеграции Украины - глава МИД

В Омане и Иране погибли минимум пять человек после удара циклона "Шахин"

Евроинтеграция - сейчас это инструмент укрепления Украины, а не цель – Кулеба

Не "Турецкий поток" убивает украинский транзит, а именно "Северный поток-2" – Кулеба

Кулеба: заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА