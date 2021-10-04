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07:16 04.10.2021

Власти Тайваня обвиняют Пекин в агрессивных действиях, подрывающих мир в регионе

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Власти Тайваня обвиняют Пекин в агрессивных действиях, подрывающих мир в регионе

КНР проводит политику, которая наносит ущерб миру в регионе, заявил журналистам премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан.

"Китай (действует - ИФ) агрессивно и вредит миру в регионе, будучи в то же время вовлечен во множество актов запугивания", - приводят его слова западные СМИ.

"Очевидно, что мир, международное сообщество все больше и больше отвергает подобное поведение Китая", - отметил он.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская народная республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008-2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

На прошлой неделе, когда отмечался День образования КНР, ВВС Китая, по данным телеканала CNN, направили 38 боевых самолетов в провозглашенную администрацией Тайваня опознавательную зону ПВО острова - это рекордное количество с тех пор, как Тайвань начал публиковать такие отчеты. По информации тайванской стороны, самолеты ВВС КНР летели к Тайваню двумя волнами. Днем в сторону острова вылетели 25 самолетов, вечером - еще 13.

Между тем, напоминают СМИ, на фоне таких отношений Пекина и Тайбэя США и ряд западных стран пытаются продемонстрировать "свободу навигации" в Тайванском проливе. Ранее через него проходили боевые корабли США, Канады, Австралии и Франции, вызывая протесты со стороны Пекина.

В понедельник Тайванский пролив впервые с 2008 года пересек корабль ВМС Великобритании. В ответ Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая обвинило Лондон в попытке "из злого намерения саботировать мир и стабильность в Тайванском проливе".

Теги: #давление #китай #обвинения #тайвань
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