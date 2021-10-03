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05:41 03.10.2021

Глава конституционной комиссии Беларуси рассказал, как планируют ограничить президентские сроки в новой Конституции страны

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Президент Беларуси в случае принятия новой конституции сможет рассчитывать только на два срока избрания общей продолжительностью не более 10 лет, однако войдут ли в этот период годы, уже проведенные у власти Александром Лукашенко, пока непонятно.

"Комиссия предложила, чтобы президент исполнял полномочия не более двух сроков. У нас пятилетний срок установлен для президента. В общей сложности - 10 лет. Общепринятый подход - сменяемость власти, новые стимулы", - заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

Он не сообщил однозначно, будут ли браться в расчет прошлые президентские сроки нынешнего главы государства Александра Лукашенко, однако выразил уверенность, что изменения принесут только пользу. По словам Миклашевича, ограничение срока правления позволит повысить ответственность руководителей и "результативность по всем направлениям".

Ожидается, что референдум по вопросам изменений в Конституцию пройдет не позднее конца февраля 2022 года.

Как сообщалось, доработанный проект поправок в Конституцию Беларуси был направлен президенту 31 августа.

Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

В середине марта президент подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение. В ее состав вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Беларуси Петром Миклашевичем.

Теги: #комиссия #глава #конституция #беларусь
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