В Киеве магазин "Сяйво книги" проводит акцию ко Дню защитников и защитниц Украины

Столичный муниципальный книжный магазин "Сяйво книги" проводит акцию ко Дню защитников и защитниц Украины - скидки на книги и кофе в течение месяца для участников боевых действий и военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом информирует КП "Городской магазин"

"Наш гостеприимный книжный магазин в центре города приглашает всех киевлян и гостей столицы, которые принимали участие в боевых действиях или являются военнослужащими, воспользоваться выгодным предложением. При предъявлении удостоверения предоставляется скидка 20% в магазине "Сяйво книги" на всю книжную продукцию и в кафе «Сияние кофе» на все напитки", - отмечают в коммунальном предприятии.

Акция действует с 1 по 31 октября.

День защитников и защитниц Украины отмечается 14 октября.