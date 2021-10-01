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02:02 01.10.2021

Палата представителей Конгресса США утвердила временный бюджет, чтобы не допустить шатдаун госсектора

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Палата представителей Конгресса США утвердила временный бюджет, чтобы не допустить шатдаун госсектора

Американские конгрессмены в Палате представителей в четверг утвердили временный бюджет США на 2022 финансовый год, таким образом он отправляется на подпись к президенту Джо Байдену.

В Палате представителей утвердили документ 254 голосами "за", 175 конгрессменов проголосовали против него. Теперь бюджет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Трансляция голосования велась на сайте Конгресса.

Ранее временный бюджет утвердил Сенат США.

Временный бюджет будет действовать до 3 декабря 2021 года. Он позволяет не допустить ситуации шатдауна - прекращения финансирования государственных учреждений с 1 октября, когда истекает срок предыдущего бюджета. Чтобы учреждения не остановили работу, Байден должен подписать его до полуночи пятницы по местному времени.

The Hill отмечает, что документ содержит ряд ключевых для республиканцев пунктов, к которым те призывали.

В частности, по словам лидера меньшинства республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, дополнительные средства для помощи афганцам, перевезенным в США и прошедшим проверку безопасности, и на восстановление после ураганов. Макконнелл увидел в этом документе "обнадеживающий прогресс".

Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер также положительно высказался о временном бюджете, заявил, что это "хороший результат".

"В Вашингтоне происходит так много всего, и американскому народу меньше всего нужно, чтобы правительство остановило работу", - сказал он.

 

Теги: #бюджет #конгресс #утверждение #сша
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