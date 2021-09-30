Привитые разными вакцинами украинцы смогут сгенерировать COVID-сертификат в "Дии"

Украинцы, привитые от COVID-19 по смешанной схеме, когда для первой и второй дозы применялись разные вакцины, также могут сгенерировать цифровой COVID-сертификат.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, это, в частности, касается людей, которые вакцинировались по смешанной схеме, которая разрешена в Украине. Например, одна доза вакцины была Moderna, другая - Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Также разрешено комбинировать вакцины AstraZeneca на первую дозу и любую мРНК-вакцину (Comirnaty / Pfizer-BioNTech или Moderna) на вторую.

В Минздраве напомнили, что существует два вида сертификатов: "зеленый" COVID-сертификат свидетельствует о полной вакцинации. "Желтый" СOVID-сертификат для тех, кто получил одну дозу дводозной антиковидной вакцины. Все сертификаты можно получить в цифровом формате в приложении "Дия".