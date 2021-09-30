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11:52 30.09.2021

Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных – глава МИД

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Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных – глава МИД

Во время визита в Нью-Йорк президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Турции Реджепу Эрдогану список из 450 украинских заключенных, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент Зеленский увиделся с президентом Эрдоганом в Нью-Йорке, у них была долгая встреча тет-а-тет, потом долгая встреча в составе делегаций. Мы, что называется, сверили часы и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган имел намеренье поставить во время встречи с президентом Путиным. В частности, президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Министр также сообщил, что на следующей неделе он вместе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу посетят Львов.

"Во Львове мы проведем заседание совместной группы стратегического планирования, чтобы подготовить проведение в начале следующего года в Киеве 10-го заседания стратегического совета высокого уровня под председательством двух президентов", - рассказал Кулеба.

Теги: #зеленский #заключенные #эрдоган #списки
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