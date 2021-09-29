Зеленский: сохранить память о трагедии Бабьего Яра – наш долг перед будущими поколениями

Будущие поколения должны знать правду о преступлениях нацизма для того, чтобы подобные трагедии в истории человечества больше никогда не повторились, заявил президент Украины Владимир Зеленский в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.

"Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, - наш долг перед будущими поколениями. Достойное почтение памяти всех погибших - наш долг перед прошлыми поколениями. И с 2019 года мы делаем все, чтобы Бабий Яр с территории забвения превратился в место памяти. Достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941-1943 годах", - говорится в заявлении, опубликованных в Телеграм-канале Зеленского во вторник.

По его словам, в среду во всех украинских школах состоится Национальный урок, посвященный 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

"Трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире. Никогда снова. Вечная память всем жертвам Бабьего Яра! Вечная память всем жертвам Холокоста! Вечная память всем жертвам Второй мировой войны!", - заявил Зеленский.