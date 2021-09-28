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08:55 28.09.2021

Вице-премьер-министр Украины обсудил с послом Чехии сотрудничество в экономической сфере

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Вице-премьер-министр Украины обсудил с послом Чехии сотрудничество в экономической сфере

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Чешской Республики в Украине Радеком Матулы сотрудничество между странами в экономической сфере.

"Ключевой темой разговора стали вопросы организации и проведения 9-го заседания Украинско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, а также Украинско-чешского делового бизнес-форума, который пройдет в рамках заседания комиссии 18-19 октября в Киеве", - сообщили в пресс-центре Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Отмечается, что стороны определили темы для обсуждения в контексте углубления экономической, инвестиционной и научно-технологического сотрудничества между Украиной и Чехией.

Вице-премьер-министр Украины как сопредседатель Украинско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству убежден, что эффективная работа будет способствовать наращиванию двусторонних торгово-экономических отношений.

"Есть общее понимание, что существуют значительные перспективы углубления двустороннего сотрудничества как в традиционных, так и высокотехнологичных и инновационных отраслях экономики, в частности в машиностроении, развитии оборонно-промышленного комплекса и авиационно-космической промышленности", - цитирует Уруского пресс-служба.

В сообщении отмечается, что вице-премьер-министр Украины поблагодарил посла и в его лице Чехию за четкую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

 

Теги: #чехия #сотрудничество #экономика
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