В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 37 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 37 153 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"37 153 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 26 сентября 2021. Одну дозу получили 21 836 человек полностью иммунизировано – 15 317 человек", – сказано в сообщении в понедельник.

Отмечается, что в течение суток работало 308 мобильных бригад, 1 119 пунктов прививки, 357 центра вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу – 6 781 525 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 12 240 363 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.