События

09:03 27.09.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 37 тыс. человек

1 мин читать
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 37 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 37 153 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"37 153 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 26 сентября 2021. Одну дозу получили 21 836 человек полностью иммунизировано – 15 317 человек", – сказано в сообщении в понедельник.

Отмечается, что в течение суток работало 308 мобильных бригад, 1 119 пунктов прививки, 357 центра вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу – 6 781 525 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 12 240 363 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:57 27.09.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 231,8 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 231,8 млн

08:15 27.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 952 человека, 94 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 952 человека, 94 умерло

07:30 27.09.2021
Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один боец погиб, еще один ранен

Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один боец погиб, еще один ранен

07:15 27.09.2021
ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19

ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19

06:54 27.09.2021
Еще в одном столичном ТРЦ открывают центр вакцинации от коронавируса

Еще в одном столичном ТРЦ открывают центр вакцинации от коронавируса

05:41 27.09.2021
В Херсонской области в ДТП погибли два человека

В Херсонской области в ДТП погибли два человека

01:34 27.09.2021
Вступление Украины в НАТО полностью зависит от Альянса – Залужный

Вступление Украины в НАТО полностью зависит от Альянса – Залужный

00:28 27.09.2021
В Черкасской области на довыборах в Раду зарегистрировали кандидата-двойника от "Слуги народа", правоохранители возбудили дело

В Черкасской области на довыборах в Раду зарегистрировали кандидата-двойника от "Слуги народа", правоохранители возбудили дело

23:27 26.09.2021
В Харькове правоохранители расследуют обстоятельства ДТП с двумя авто, в котором погиб мотоциклист

В Харькове правоохранители расследуют обстоятельства ДТП с двумя авто, в котором погиб мотоциклист

22:35 26.09.2021
Речь Зеленского на 76-й сессии ГА ООН была одной из сильнейших, считает Кулеба

Речь Зеленского на 76-й сессии ГА ООН была одной из сильнейших, считает Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 952 человека, 94 умерло

На выборах в Германии лидирует СДПГ - предварительные результаты ЦИК

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен – штаб ООС

В Украине за сутки зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 983 человека, 69 умерло

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черкасской области киберполиция ликвидировала схему изготовления поддельных COVID-сертификатов

Житель Мариуполя приговорен к трем годам лишения свободы за пропаганду войны в соцсетях

Южная Корея и США проведут переговоры по вопросам обороны

На выборах в Германии лидирует СДПГ - предварительные результаты ЦИК

27 сентября: Какой сегодня праздник

США запустят на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли

Генсеки двух крупнейших партий в ФРГ считают, что могут вести коалиционные переговоры отдельно друг от друга

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Шольц обрадован итогами выборов

Литва передаст для ВСУ Украины жилеты и пояса на сумму более EUR 677 тыс.

Бойцам ВСУ вскоре выплатят задолженности по зарплате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА