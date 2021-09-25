События

12:38 25.09.2021

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

2 мин читать
Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Ситуация на железнодорожном участке Новоселица - Мамалыга, по которой курсировал поезд №118/117 Чернигов - Черновцы, остается сложной, в схему движения поездов внесены изменения, сообщает "Укрзализныця".

"Принято решение, что вышеуказанный поезд будет курсировать объездным путем - через Тернополь и Залещики. Из-за этого из маршрута исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы", - сказано в сообщении на странице ведомства в "Фейсбук".

В "Укрзализныце" объяснили, какие изменения внесены.

Так, из Черновцов можно выехать поездом №8/7 Черновцы - Киев, к которому "Укрзализныця" с 27 сентября добавляет больше вагонов. Также с 27 сентября поезд №118/117 Черновцы - Чернигов продолжит курсировать по измененному маршруту.

Посадка на станциях Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы будет осуществляться на оперативно назначенный поезд №127/128 Ларга - Чернигов по ранее приобретенным билетам на поезд №117/118.

На станции Гречаны посадка как на поезд №117/118, так и на №127/128.

А для пассажиров, отправляющихся из Тернополя и Залещиков, появилась еще одна возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда №118/117.

В то же время в ведомстве обращают внимание, что выезд из Черновцов рейсом №118/117 не будет 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября.

Выезда из Чернигова этим же рейсом не будет: 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября.

"Укрзализниця" уже привлекла специалистов из карстовых процессов анализировать пригодность участка Новоселица - Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна", - добавили в ведомстве.

Теги: #транспорт #изменения #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:53 24.09.2021
Bees Airline c 14 октября начнет летать из Киева в Одессу

Bees Airline c 14 октября начнет летать из Киева в Одессу

12:32 24.09.2021
Мининфраструктуры предлагает переназначить Сергея Лещенко на должность члена набсовета "Укрзализныци"

Мининфраструктуры предлагает переназначить Сергея Лещенко на должность члена набсовета "Укрзализныци"

11:23 23.09.2021
Суд позволил SkyUp сохранить за собой рейсы Киев-Стамбул

Суд позволил SkyUp сохранить за собой рейсы Киев-Стамбул

09:42 23.09.2021
"Укрзализныця" сообщила о повторном проседании грунта на перегоне Новоселица - Мамалыга

"Укрзализныця" сообщила о повторном проседании грунта на перегоне Новоселица - Мамалыга

16:09 22.09.2021
СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

22:05 21.09.2021
"Укрзализныця" завершила работы по восстановлению просевших ж/д путей

"Укрзализныця" завершила работы по восстановлению просевших ж/д путей

17:14 21.09.2021
"Укрзализныця" хочет оборудовать поезда дальнего следования местами для велосипедов

"Укрзализныця" хочет оборудовать поезда дальнего следования местами для велосипедов

15:58 21.09.2021
"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

21:45 19.09.2021
Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

05:36 18.09.2021
На ул. Костельной ограничат движение транспорта из-за празднования 700-летия восстановления Киевской епархии РКЦ

На ул. Костельной ограничат движение транспорта из-за празднования 700-летия восстановления Киевской епархии РКЦ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Погода порадует украинцев в воскресенье, постепенное похолодание начнется на следующей неделе

"Дистанционка" не должна влиять на зарплату учителей - Шкарлет

В Украине за сутки зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 2 821 человек, 133 умерло

СБУ объявила подозрение руководству "Партии Шария"

Самолеты РФ пересекли запретную зону учений ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Чернигове полицейские изъяли арсенал нарезного оружия и взрывоопасных предметов

Три грузовика с гуманитарной помощью от МККК проследовали в ОРДЛО

Погода порадует украинцев в воскресенье, постепенное похолодание начнется на следующей неделе

"Дистанционка" не должна влиять на зарплату учителей - Шкарлет

Под Чугуевом прошла церемония памяти погибших в авиакатастрофе Ан-26

Венедиктова о расследовании падения самолета Ан-26 возле Чугуева: дело за полшага от суда

Зеленский в годовщину падения самолета Ан-26 возле Чугуева: Украина всегда будет помнить своих героев

Полиция Тернопольской области сообщила о переходе на усиленный режим службы с 25 сентября по 8 октября

"Карта" белка-шипа коронавируса помогла ученым определить самые эффективные антитела против него

Китайские ученые синтезировали крахмал из углекислого газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА