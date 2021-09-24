В аэропорту "Борисполь" разоблачена схема перемещения техники Apple через границу под видом мусора - Госпогранслужба

В аэропорту "Борисполь" разоблачена схема перемещения через государственную границу Украины партии ценных девайсов с нарушением таможенного законодательства на сумму $100 тыс., сообщает Государственная пограничная служба.

Как установили правоохранители, бортпроводники одной из украинских авиакомпаний прятали мобильные телефоны в кейсы с питанием, мусорные пакеты и в конструктивных особенностях салона самолета. Впоследствии представители клининговых компаний должны были вывезти аксессуары за пределы пункта пропуска без прохождения какого-либо контроля под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу.

По результатам осмотра самолета, прибывшего в аэропорт "Борисполь" из Дубай, обнаружили 85 девайсов марки Apple, в частности, iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

В преступную схему было привлечено около 10 человек - граждан Украины. По предварительной информации, сумма оценки товара достигает $100 тыс.