Суд взял под стражу участника незаконной схемы поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 млрд грн – Венедиктова

Правоохранители в ходе расследования преступной схемы содействия террористическим организациям т.н. "ЛНР" и "ДНР" путем организации гражданами Украины поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн уведомили о подозрении одного из ее участников, заявила генеральный прокурора Ирина Венедиктова.

"Эти преступления происходили в конце 2014 - начале 2015 годов по прямому вмешательству высших представителей власти РФ, которые были заинтересованы в экономическом развитии террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Цель - ослабление государственной и экономической безопасности нашего государства, получение более широких возможностей для вмешательства во внутренние дела Украины", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

По словам генпрокурора, лицо, которое обеспечивало поставки угля с временно оккупированных территорий и создавало условия для заключения госпредприятием Украины прямых контрактов с т.н. "ЛНР" и "ДНР" уведомлено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

"По данным следствия, этот человек длительное время связан с угольным бизнесом, был одной из ключевых связных звеньев схемы. Он непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, отчитывался "кураторам" этого процесса с украинской и российской стороны", - подчеркнула Венедиктова.

Так, Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

"Совершенно очевидно, что вопросы поставок угля с оккупированных территорий контролировались на очень высоком уровне и не могли жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах - обязательно установит следствие", - заявила Венедиктова.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы.