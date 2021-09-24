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04:36 24.09.2021

Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол"

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Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила отдельный законопроект на предоставление $1 млрд в качестве помощи Израилю на закупку ракет, необходимых для системы ПРО "Железный купол", сообщает издание The Hill.

По данным издания, законопроект поддержали 420 конгрессменов, девять выступили против.

"Поскольку мы продолжаем выступать за мирное урегулирование, основанное на принципе "два государства для двух народов", ради безопасности, надежды и возможностей как для израильтян, так и для палестинцев, мы активно, решительно, без колебаний выступаем за право Израиля на самозащиту против терроризма", - заявил лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер.

Однако некоторые члены Палаты выступили против финансирования "Железного купола". Так, демократ Рашида Тлаиб, которая родилась в семье палестинских иммигрантов, заявила, что США не могут "говорить только о необходимости безопасности израильтян в то время, как палестинцы живут в условиях жесткой системы апартеида".

"Нам следует также говорить и о необходимости безопасности для палестинцев от нападений Израиля", - приводит издание слова Тлаиб.

По данным The Hill, ранее на этой неделе лидер большинства в Палате Стени Хойер поговорил с главой МИД Израиля Яиром Лапидом и заверил его, что законодатели рассмотрят финансирование "Железного купола", несмотря на его исключение из законопроекта о государственных расходах во избежание "шатдауна" (прекращения финансирования федеральных ведомств).

В конце августа президент США Джо Байден на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом заявил, что согласен оказать помощь в снабжении Израиля ракетами для системы ПРО "Железный купол".

"Я полностью поддерживаю снабжение (ракетами) для "Железного купола", - заявил тогда Байден в беседе с Беннеттом в Овальном кабинете.

В мае произошло резкое обострение обстановки в районе сектора Газа. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступил в силу в ночь на 21 мая. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тысяч ракет. Большинство ракет из сектора Газа были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", часть из них попала в пустынные районы Израиля.

Система ПРО "Железный купол", разработанная при финансировании США, используется для перехвата ракет, периодически выпускаемых по Израилю с палестинских территорий.

 

Теги: #сша #помощь #израиль
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