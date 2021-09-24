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03:55 24.09.2021

В Украине оцифруют рукопись древнего из сохранившихся вертепов

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Тексты и ноты Сокиринского (Галагановского) вертепа 18 века оцифруют в рамках проекта "Вертеп. Необароковая мистерия" при поддержке Украинского культурного фонд, сообщила пресс-служба проекта "Вертеп. Необароковая мистерия".

"Это возможность спасти наше наследство. Ведь оригинальный экземпляр рукописи текста с нотами 18 в. не дошел до нашего времени. Во второй половине 19 в. с него переписали копию. И этот раритет вместе с оригинальным вертепным сундуком 18 в. хранится в экспозиции нашего музея", - рассказала заведующая отделом истории музыки Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины Елена Кореняк.

Как отмечается, по завершению рукопись и фотографии вертепного домика с куклами разместят на сайте Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины

Отмечается, что вертепное действо в 1770 году показали семье Галаганов в Сокиринцах киевские бурсаки. "Владельцу - прилуцкому полковнику Григорию Галагану (1716 - 1777) и его гостям представление понравилось, артистов щедро вознаградили, а те в ответ подарили вертепный сундук с куклами и текст. Ноты к спектаклю передали местному церковному хору", - сказано в сообщении.

"Текст Сокиринского вертепа характеризуется динамичностью диалогов, сочностью языка и своеобразием народного юмора", - рассказывает куратор и вокалист проекту "Вертеп. Необарокових мистерия" Руслан Кирш.

По его словам, их команда разработала эту рукопись. "Это был интересный творчески поисковый процесс. В создании нашей постановки нам было важно работать не с литературными версиями, а воссоздать уникальную музыку барроко и язык конца 18 в. Благодаря поддержке Украинского культурного фонда нам удалось это сделать. Все покажем на премьере 15 и 16 октября в Великой Лаврской колокольне", - сказал он.

Теги: #украина #искусство #культура #музей
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