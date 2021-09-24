События

01:33 24.09.2021

Переговоры по эвакуации украинских граждан из Афганистана продолжались несколько дней

2 мин читать
Переговоры по эвакуации украинских граждан из Афганистана продолжались несколько дней

Международные переговоры по эвакуационной операции украинских граждан из Кабула (Афганистан) продолжались в течение нескольких дней, а вечером 23 сентября самолет с около 100 человек приземлился в аэропорту "Борисполь" (Киев), сообщает пресс-служба президента Украины.

"Украинские дипломаты, представители Главного управления разведки Министерства обороны и Офиса президента Украины согласовали возможность вывоза украинских граждан и их родных. Активное участие в переговорах принимали представители Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Государства Катар и Афганистана. Утром 23 сентября переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел из аэропорта города Кабула", - говорится в сообщении.

В частности, в Киев прибыли 30 украинских граждан, девять лиц, имеющих вид на жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

"Это была еще одна непростая операция, каждая из которых уникальна", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя ОП Романа Машовца.

Он отметил слаженную межведомственную работу соответствующих силовых структур, в частности ГУР Минобороны, Министерства иностранных дел по координации со стороны Офиса президента.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, списки людей, которых эвакуируют, формирует Министерство иностранных дел (МИД) Украины по запросам.

"И это не только граждане Украины. На этом борту прилетели люди, возврат которых спрашивали Ватикан, Канада. Украина оказывает помощь нашим партнерам в возвращении их граждан из Афганистана", - сказала Маляр.

Кроме того, в пресс-службе главы государства отметили, что новоназначенный Апостольский нунций в Украине Висвальдас Кульбокас также поблагодарил руководство Украины за выполнение просьбы Ватикана вывезти из Афганистана студентов, которые будут учиться в Римском университете Ла Сапьенца.

Теги: #эвакуация #афганистан #офис_президента #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:03 23.09.2021
Геращенко: Основная версия цели обстрела авто Шефира - политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента и его ближайшего окружения

Геращенко: Основная версия цели обстрела авто Шефира - политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента и его ближайшего окружения

22:19 23.09.2021
По задумке организаторов обстрела авто Шефира, он и все, кто были вместе с ним, должны были погибнуть

По задумке организаторов обстрела авто Шефира, он и все, кто были вместе с ним, должны были погибнуть

22:11 23.09.2021
Парламентская ВСК по вопросу "вагнеровцев" 24 сентября проведет заседание

Парламентская ВСК по вопросу "вагнеровцев" 24 сентября проведет заседание

20:48 23.09.2021
Из Афганистана в Киев прибыл самолет с эвакуированными украинскими гражданами

Из Афганистана в Киев прибыл самолет с эвакуированными украинскими гражданами

15:40 23.09.2021
В Украину из Кабула вылетел самолет почти со 100 эвакуированными гражданами

В Украину из Кабула вылетел самолет почти со 100 эвакуированными гражданами

14:46 23.09.2021
ЕС предлагает Украине выработать ориентиры для достижения климатической нейтральности к 2050 году

ЕС предлагает Украине выработать ориентиры для достижения климатической нейтральности к 2050 году

12:43 22.09.2021
Во время саммита Украина-ЕС в октябре Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины - Жовква

Во время саммита Украина-ЕС в октябре Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины - Жовква

14:35 21.09.2021
Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "Слугой народа" – советник главы ОП

Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "Слугой народа" – советник главы ОП

13:52 21.09.2021
В Украине хотят отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а 8 марта и 1 мая отмечать как международные дни – проект закона

В Украине хотят отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а 8 марта и 1 мая отмечать как международные дни – проект закона

10:51 21.09.2021
Украина получила 159 тыс. доз вакцины CoronaVac в рамках COVAX

Украина получила 159 тыс. доз вакцины CoronaVac в рамках COVAX

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Из Афганистана в Киев прибыл самолет с эвакуированными украинскими гражданами

Суд Лондона не имеет юрисдикции для рассмотрения дела ФГВФЛ против Жеваго как экс-владельца банка "Финансы и Кредит"

В Украину из Кабула вылетел самолет почти со 100 эвакуированными гражданами

Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

Крищенко назначен замглавы КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Бывшего главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии

Вашингтон осудил проведение выборов в Госдуму в Грузии, Молдове и Украине

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель выступает за запуск "Северного потока 2"

В Португалии с октября снимут ограничения на число посетителей ресторанов и мероприятий

ГБР сообщило о подозрении одному из своих сотрудников из-за незаконной продажи изъятой кукурузы

COVID-19, скорее всего, начал распространяться в США в сентябре 2019 года - китайские ученые

Суд Лондона не имеет юрисдикции для рассмотрения дела ФГВФЛ против Жеваго как экс-владельца банка "Финансы и Кредит"

СБУ заблокировала общенациональный канал реализации контрафактных сигарет

В Каневе создадут современный парк возле новопостроенного Шевченковского центра

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА