Переговоры по эвакуации украинских граждан из Афганистана продолжались несколько дней

Международные переговоры по эвакуационной операции украинских граждан из Кабула (Афганистан) продолжались в течение нескольких дней, а вечером 23 сентября самолет с около 100 человек приземлился в аэропорту "Борисполь" (Киев), сообщает пресс-служба президента Украины.

"Украинские дипломаты, представители Главного управления разведки Министерства обороны и Офиса президента Украины согласовали возможность вывоза украинских граждан и их родных. Активное участие в переговорах принимали представители Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Государства Катар и Афганистана. Утром 23 сентября переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел из аэропорта города Кабула", - говорится в сообщении.

В частности, в Киев прибыли 30 украинских граждан, девять лиц, имеющих вид на жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

"Это была еще одна непростая операция, каждая из которых уникальна", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя ОП Романа Машовца.

Он отметил слаженную межведомственную работу соответствующих силовых структур, в частности ГУР Минобороны, Министерства иностранных дел по координации со стороны Офиса президента.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, списки людей, которых эвакуируют, формирует Министерство иностранных дел (МИД) Украины по запросам.

"И это не только граждане Украины. На этом борту прилетели люди, возврат которых спрашивали Ватикан, Канада. Украина оказывает помощь нашим партнерам в возвращении их граждан из Афганистана", - сказала Маляр.

Кроме того, в пресс-службе главы государства отметили, что новоназначенный Апостольский нунций в Украине Висвальдас Кульбокас также поблагодарил руководство Украины за выполнение просьбы Ватикана вывезти из Афганистана студентов, которые будут учиться в Римском университете Ла Сапьенца.