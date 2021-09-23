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16:17 23.09.2021

Сильный порывистый ветер принесет в Украину потепление

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Сильный порывистый ветер принесет в Украину потепление

Ворчунов, которые считают, что бабье лето «зажали» и наступил лютый холод, ожидает сюрприз.

По прогнозу Sinoptik.ua, в пятницу в Украине будет преобладать облачная погода, будет дождливо и довольно прохладно. Ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/сек.  В субботу температура воздуха станет выше, но местами пройдут дожди. В воскресенье погода повеселеет, солнца над нашей страной будет побольше, температура воздуха поднимется, на юге и в Закарпатье даже до +23. В остальных регионах – будет умеренно тепло, от +14 до +19.

Началась пора осенних туманов. Пока еще туманы слабые. Обычно они бывают рано утром, скапливаются в низинах, возле водоемов или болот. В пятницу и субботу утренние туманы накроют западные, восточные и северные области.

Погода в ближайшие дни неблагоприятная для метеозависимых людей. Они могут почувствовать ломоту в костях, сонливость, раздражительность. Возможно обострение хронических заболеваний. Будьте внимательны к себе!  Пасмурная, дождливая и ветреная погода вызывает утомление водителей, особенно при поездках на большие расстояния. Почаще отдыхать – самое действенное лекарство в таких случаях.

На западе страны в пятницу +13…+16 °С, дожди, западный, северо-западный ветер с порывами до 24 м/сек. В выходные до +22 °С, переменная облачность. В Закарпатье – солнца будет много, температура днем до +23 °С. В понедельник в Закарпатье и Черновицкой области сохранится теплая погода, а в Луцкой и Тернопольской областях дневная температура не превысит +15 °С.

В Карпатах в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/сек. В выходные станет значительно теплее, в Ивано-Франковске до +21 °С.

На востоке Украины в пятницу солнце будет выглядывать редко, местами пройдут дожди, дневная температура +14…+15 °С, в Харьковской области +11 °С и усиление южного ветра до 7 м/сек с порывами до 24 м/сек. В выходные немного потеплеет, +15…+18 °С, и снова местами дожди. В понедельник будет временами капать мелкий дождь, днем +15 °С.

В южных областях Украины в конце рабочей недели днем +15…+16 °С, дождливо, будет дуть юго-западный ветер с порывами до 24 м/сек. В субботу и воскресенье комфортная температура воздуха, до +23 °С, без осадков. Солнца станет побольше, но ветер с запада и северо-запада временами будет нагонять тучи.

В центре страны в пятницу будет местами дождливо, днем ожидается +11…+14 °С, ветер западных направлений до 8 м/сек с порывами до 24 м/сек. Выходные будут теплыми, до +19 °С. Исключение – Полтавская область, до +14 °С. В субботу пройдут дожди в Полтавской и Черкасской областях. В начале следующей недели дневная температура воздуха не поднимется выше +15 °С, но солнца будет больше.

На севере Украины пятница будет довольно теплой по сравнению с предыдущими днями, до +14 °С, в Сумской области – до +9 °С. Пройдут дожди, ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/сек. В выходные в Черниговской и Сумской областях +13…+14 °С, в Киевской и Житомирской +15…+17 °С, облачность уменьшится, солнце будет показываться чаще.

В Киеве в пятницу днем +13 °С и сильный ветер с порывами до 15-24 м/сек. Временами будет идти дождь. В выходные пасмурно с прояснениями, ветер немного успокоится, дождь прекратится. В воскресенье станет теплее, до +15 °С, будет пригревать солнце, но мелкий дождь все-таки может нарушить эту идиллию. Начало рабочей недели встретит киевлян солнечным утром. Дневная температура воздуха невысокая, до +14 °С.

Теги: #синоптик #погода #прогноз
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