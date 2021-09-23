Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой закона о деолигархизации.

"Приветствую принятие парламентом моего законопроекта о деолигархизации №5599! Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Спасибо всем депутатам за поддержку!" - написал глава государства в Твиттере в четверг.