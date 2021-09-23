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09:19 23.09.2021

Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину

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Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Нью-Йорке пригласил главу британского правительства посетить Украину с визитом, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку британской стороны в создании Крымской платформы, а также внимание к ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Глава государства передал премьер-министру Великобритании список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживаются на временно неподконтрольных территориях Украины и в РФ.

Особое внимание во время встречи было уделено дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.

В ходе встречи стороны отметили рост двустороннего товарооборота в первом полугодии более чем на 70%, обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для Европы в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2". Собеседники также обсудили дальнейшие меры политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурации заседание Диалога стратегического партнерства.

Теги: #зеленский #джонсон
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