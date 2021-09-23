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03:22 23.09.2021

Алжир закрыл воздушное пространство для Марокко

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Алжир закрыл воздушное пространство для Марокко

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о закрытии воздушного пространства страны для всей марокканской авиации, пишут в среду западные СМИ.

"Высший совет безопасности принял решение немедленно закрыть воздушное пространство страны для всех (марокканских - ИФ) гражданских и военных самолетов, а также для самолетов, зарегистрированных в Марокко", - цитируют СМИ официальное заявление правительства страны.

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко 24 августа, обвинив соседнюю страну во "враждебных действиях". По словам главы МИД Алжира Рамтана Ламамры, такое решение было продиктовано "тем фактом, что, как показывает история, в Марокко никогда не прекращали враждебных действий в отношении Алжира". В итоге, как отметил министр, "такие шаги приводили к конфликту, а не к взаимодействию в регионе".

Ранее Алжир заявлял о пересмотре отношений с Марокко и усилению безопасности на алжирско-марокканской границе.

Теги: #авиасообщение #марокко #прекращение #алжир
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