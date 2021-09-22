Зеленский не изменит свой график мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует изменять график своих мероприятий и встреч в Нью-Йорке из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира в Украине.

"Давайте говорить откровенно. Если бы я не имел того статуса и доверия и не был бы президентом Украины, то мой приоритет был бы - находиться с моим товарищем, но мы понимаем, что, прежде всего, я президент, а потом отец, муж, сын и товарищ. Такие приоритеты расставила мне жизнь. Я президент и я должен представлять прежде всего государство. Сорвать встречи с премьер-министром (Великобритании – ИФ) Джонсоном, например, которая очень важна… Великобритания - страна, которая нас действительно очень сильно поддерживает. Сорвать эти встречи, я считаю, я не имею права. Я их проведу и обязательно буду представлять Украину на протяжении своего выступления на Генассамблее ООН", - заявил Зеленский журналистам накануне своего запланированного выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что вернется в Киев сразу после выступления в рамках 76-ой сессии Генассамблеи ООН и проведения ряда заранее запланированных встреч с президентами других стран, инвесторами и представителями бизнеса в США.

"После этого никто отдыхать не будет, и никто оставаться ночевать (в Нью-Йорке – ИФ) не будет. Сразу после этого поеду домой и уже займусь этим процессом (покушение на Шефира – ИФ) более детально", - резюмировал президент.