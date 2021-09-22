Зеленский попросил генсека НАТО способствовать освобождению удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, содержащихся на временно неподконтрольных территориях Украины и на территории РФ.

Как сообщается на сайте главы государства в среду, речь об этом шла в ходе встречи Зеленского со Столтенбергом в США, где президент Украины находится с рабочим визитом.