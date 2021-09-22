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17:54 22.09.2021

Монастырский взял дело об убийстве предпринимателя в Черкассах под контроль

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Монастырский взял дело об убийстве предпринимателя в Черкассах под контроль

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что жертвой убийства в Черкассах стал предприниматель, по версии следствия, убийство было заказным.

"Сегодня в Черкассах произошло убийство предпринимателя. Основная версия следствия - умышленное убийство, совершенное по заказу. Дело на контроле", - написал Монастырский в Facebook в среду.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, погибшего звали Михаил Козлов, он был 1977 г.р., занимался бизнесом и был "криминальным авторитетом". Убийцы были одеты в черную форму с надписью "СБУ". Другие лица, кроме погибшего, во время стрельбы не пострадали.

Впоследствии в полиции сообщили изданию, что возле Долины роз в Черкассах правоохранители обнаружили остатки сгоревшего автомобиля, на котором скрылись злоумышленники, а в нем – охотничье ружье "Сайга".

По информации полиции, в Черкассах на ул.Байды Вишневецкого неизвестный совершил выстрелы из неустановленного автоматического оружия и ранил мужчину, который позже скончался в больнице. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. С целью задержания правонарушителя на территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план "Сирена".

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), ведется следствие.

 

Теги: #предприниматель #черкассы #убийство
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