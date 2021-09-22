Командиру ракетных кораблей ЧФ РФ сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

Командиру 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота Российской Федерации сообщено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены, ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц, сообщает сайт Офиса генпрокурора.

По данным следствия, командир 41 бригады ракетных кораблей ЧФ РФ 20 марта 2014 непосредственно отдал незаконные приказы вооруженным стрелковым оружием военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, при поддержке членов так называемой "Добровольной народной дружины "Рубеж" - структурного подразделения не предусмотренного законом вооруженного формирования "Самооборона Крыма", руководил вооруженным нападением и захватом этими лицами противолодочного корвета "Хмельницкий" 1-й бригады надводных кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины у причала № 177 в Стрелецкой бухте. Севастополя. Всего в захвате судна под его руководством участвовали от 60 до 80 человек.

Кроме того, командир бригады ЧФ РФ с 20 по 22 марта 2014 года, находясь на противолодочном корвете "Хмельницкий" в Карантинной бухте города Севастополя, куда он был отбуксирован после захвата, склонял военнослужащих старшего офицерского состава и военных должностных лиц 1 бригады надводных кораблей ВМС ВСУ к совершению государственной измены. Это осуществлялось путем уговоров, подкупа обещаниями дальнейшего прохождения службы на территории полуострова Крым в новосформированных воинских частях ВС РФ с повышением размера денежного обеспечения, а также путем принуждения и угроз созданием российскими военнослужащими неприятностей для их семей в случае отказа выполнять требования.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.