События

17:44 22.09.2021

Командиру ракетных кораблей ЧФ РФ сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

2 мин читать
Командиру ракетных кораблей ЧФ РФ сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

Командиру 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота Российской Федерации сообщено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены, ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц, сообщает сайт Офиса генпрокурора.

По данным следствия, командир 41 бригады ракетных кораблей ЧФ РФ 20 марта 2014 непосредственно отдал незаконные приказы вооруженным стрелковым оружием военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, при поддержке членов так называемой "Добровольной народной дружины "Рубеж" - структурного подразделения не предусмотренного законом вооруженного формирования "Самооборона Крыма", руководил вооруженным нападением и захватом этими лицами противолодочного корвета "Хмельницкий" 1-й бригады надводных кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины у причала № 177 в Стрелецкой бухте. Севастополя. Всего в захвате судна под его руководством участвовали от 60 до 80 человек.

Кроме того, командир бригады ЧФ РФ с 20 по 22 марта 2014 года, находясь на противолодочном корвете "Хмельницкий" в Карантинной бухте города Севастополя, куда он был отбуксирован после захвата, склонял военнослужащих старшего офицерского состава и военных должностных лиц 1 бригады надводных кораблей ВМС ВСУ к совершению государственной измены. Это осуществлялось путем уговоров, подкупа обещаниями дальнейшего прохождения службы на территории полуострова Крым в новосформированных воинских частях ВС РФ с повышением размера денежного обеспечения, а также путем принуждения и угроз созданием российскими военнослужащими неприятностей для их семей в случае отказа выполнять требования.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

Теги: #чф_рф #подозрение #командир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:50 22.09.2021
Псевдозаму мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Псевдозаму мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

06:35 06.09.2021
Силы сопротивления афганского Панджшера заявляют о ликвидации одного из ключевых командиров талибов

Силы сопротивления афганского Панджшера заявляют о ликвидации одного из ключевых командиров талибов

06:48 28.08.2021
Правоохранители готовят подозрение злоумышленнику, убившему и расчленившему 40-летнюю черкащанку

Правоохранители готовят подозрение злоумышленнику, убившему и расчленившему 40-летнюю черкащанку

05:38 27.08.2021
Во Львовской области директора фирмы подозревают в присвоении почти 1,5 млн грн бюджетных средств

Во Львовской области директора фирмы подозревают в присвоении почти 1,5 млн грн бюджетных средств

14:28 20.08.2021
Руководителю КП и подрядчику сообщено о подозрении по факту хищения 15 млн грн на установке светофоров в Киеве

Руководителю КП и подрядчику сообщено о подозрении по факту хищения 15 млн грн на установке светофоров в Киеве

23:41 18.08.2021
В Киеве мужчина угрожал пистолетом полицейским из-за перекрытия транспортного движения, ему грозит до трех лет тюрьмы

В Киеве мужчина угрожал пистолетом полицейским из-за перекрытия транспортного движения, ему грозит до трех лет тюрьмы

16:04 16.08.2021
ГБР уведомило о подозрении экс-чиновника Минобороны, закупившего непригодные антиснайперские системы

ГБР уведомило о подозрении экс-чиновника Минобороны, закупившего непригодные антиснайперские системы

16:15 04.08.2021
Председатель Харьковского облсовета подозревается в получении 1 млн грн неправомерной выгоды

Председатель Харьковского облсовета подозревается в получении 1 млн грн неправомерной выгоды

11:22 31.07.2021
Участнику "ДНР" сообщили о подозрении в пытках украинских военных, захваченных в плен под Иловайском

Участнику "ДНР" сообщили о подозрении в пытках украинских военных, захваченных в плен под Иловайском

20:33 27.07.2021
На Волыни сообщили о подозрении местному жителю, который занимался сексуальным насилием в лифтах

На Волыни сообщили о подозрении местному жителю, который занимался сексуальным насилием в лифтах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в связанном с национализацией ПриватБанка деле

Наличие 80% вакцинированного персонала не распространяется на детсады и 1-4 классы школ – Кабмин

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Зеленский обсудил с президентом Microsoft разработку систем электронного голосования и антикоррупционных программ

Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

Монастырский взял дело об убийстве предпринимателя в Черкассах под контроль

Зеленский считает вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Германия выдвинула кандидатуру Гебрейесуса на новый срок на посту директора ВОЗ

Трамп подал в суд на свою племянницу и The New York Times

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

Суд Лондона отказал в иске семье Суркисов против Порошенко и Гонтаревой в связанном с национализацией ПриватБанка деле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА