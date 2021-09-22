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16:19 22.09.2021

Германия выдвинула кандидатуру Гебрейесуса на новый срок на посту директора ВОЗ

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Германия выдвинула кандидатуру Гебрейесуса на новый срок на посту директора ВОЗ

Минздрав Германии заявил в среду, что страна выдвинула кандидатуру Тедроса Адханома Гебрейесуса на новый срок на посту директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают западные СМИ.

Кандидатура Гебрейесуса была выдвинута за день до окончания приема заявок. Таким образом, действующий директор ВОЗ из Эфиопии на данный момент является единственным человеком, который претендует на этот пост.

Обычно кандидаты на пост главы ВОЗ выдвигаются странами, гражданами которых они являются, однако не запрещено выдвигать кандидатов из других государств. Сообщается, что Эфиопия не поддержит Гебрейесуса из-за разногласий по вопросу конфликта в регионе Тыграй, хотя официально страна об этом еще не заявила.

Гебрейесус является директором ВОЗ с 2017 года. Он стал первым африканцем, который занял данный пост.

В ноябре 2020 года власти Эфиопии провели военную операцию оппозиционной партии "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), контролирующей одноименный регион. НФОТ ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Партия требует от федеральных властей не вмешиваться в дела региона, и в сентябре 2020 года провела выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. Позже власти обвинили Гебрейесуса, который родился и вырос в Тыграе, в поддержке НФОТ, в том числе в попытке получить оружие для партии.

Теги: #выдвижение #тедрос_гебрейесус #воз
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