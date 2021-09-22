События

11:18 22.09.2021

В Мариуполе грузовик врезался в монумент и загорелся, водитель скончался

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В Мариуполе грузовик врезался в монумент и загорелся, водитель скончался

В Мариуполе следователи устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с грузовиком, который врезался в монумент и загорелся, сообщает полиция Донецкой области.

"Смертельное автопроисшествие произошло сегодня около 5:30 на автодороге H-20. Водитель автомобиля SCANIA, загруженного шлаком, двигался со стороны Волновахи в Мариуполь. 30-летний мужчина не справился с управлением транспортным средством, съехал с дороги и врезался в монумент. От удара авто загорелось", - сказано в сообщении.

Водитель, житель села Малоянисоль Никольского района, погиб.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #мариуполь #дтп
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