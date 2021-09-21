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23:22 21.09.2021

Из-за вступления в AUKUS Австралия может получить подлодки на десятилетие позже - в 2040 году, считают в Париже

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Из-за вступления в AUKUS Австралия может получить подлодки на десятилетие позже - в 2040 году, считают в Париже

Вступление Канберры в партнерство AUKUS и отказ от контракта с Парижем на строительство субмарин может привести к тому, что Австралия получит подводные лодки на десятилетие позже планировавшихся сроков - в 2040 году, заявил представитель Минобороны Франции Эрве Гранжан.

"(Вместо 2030 года - ИФ) теперь скорее это будет 2040 год", - приводит его слова агентство Associated Press.

Согласно оценкам Гранжана, поэтому решение Канберры отменить контракт с Парижем это "плохие новости" для Австралии. При этом он напомнил, что удлинение срока поставок субмарин произойдет на фоне того, как быстро наращивает военную мощь Китай.

Также он заявил, что Франция за более чем 120 лет построила свыше 250 подводных лодок, и страна обладает богатыми знаниями и инженерными навыками в этой области. Гранжан отметил, что неатомные субмарины, строить которые Франция предлагала Австралии, по всей видимости, являются менее заметными для средств обнаружения, чем автомные подводные лодки.

Он добавил, что в тот же день, как было объявлено партнерство AUKUS, австралийская сторона направила в Париж сообщение, что Канберра удовлетворена состоянием совместной с Францией оборонной программы по созданию подлодок.

В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли, выступая во вторник во французском парламенте, заявила, что Австралия, "разрушив доверие между союзниками", совершила "стратегический поворот" и полностью вверила свое будущее в руки США на фоне угрозы со стороны Китая.

По ее словам, США, возможно, хотят увеличить уровень эскалации с Китаем, добавив к нему, вероятно, и "военное измерение". В то же время, напомнила глава Минобороны, Франция присутствует в Индо-Тихоокеанском регионе из-за сложностей, вызываемых, согласно утверждениям Парли, "возросшей агрессивностью Китая", а Париж должен предлагать альтернативу.

На прошлой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

Теги: #подлодки #минобороны #франция #комментарий
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