В Нью-Йорке Зеленский встретился с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами

Во время своей поездки в США, в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами (American Jewish Committee), сообщила пресс-служба главы государства во вторник.

Зеленский отметил, что Украина проводит масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов.

"Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Президент подчеркнул, что развитие экономического и инвестиционного взаимодействия является одним из важнейших приоритетов дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

"Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины", -обратился Зеленский к американским представителям бизнеса.

Как отмечается, Зеленский также сообщил, что Украина разработала амбициозный план изменений в государстве.

"Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана", - подчеркнул он.

Как сообщается, глава государства ознакомил инвесторов с ситуацией на Донбассе и вызовами в энергетической сфере в контексте проекта "Северный поток – 2".

Президент отметил, что Украина готовится к траурным мероприятиям в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и пригласил присоединиться к этим мероприятиям.

Зеленский также выразил благодарность еврейской общине США, которая имеет исторические связи с нашей страной и внесла значительный вклад в развитие стратегических отношений между двумя странами.

Как сообщалось, вечером 20 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодные дебаты продлятся до 27 сентября.

Выступление Зеленского на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.