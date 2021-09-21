События

16:30 21.09.2021

В Харькове открыли мемориальную доску Героям Небесной сотни и погибшим в теракте возле Дворца спорта

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В Харькове на фасаде храма Иоанна Богослова установили мемориальную доску с именами Героев Небесной сотни и погибших в результате теракта возле Дворца спорта.

"Память о наших героях чрезвычайно важна. Нужно, чтобы мы и грядущие поколения знали, какой ценой были добыты независимость и свобода. Также сегодня важно, чтобы украинцы объединились, объединялись вокруг единой церкви, вокруг единого государства", - цитирует пресс-служба заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Черняка.

Мемориальную доску освятил Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Мемориальная доска состоит из трех частей. Центральная - терновый венец, вокруг которого выбита цитата из Евангелия от Иоанна "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". Слева от нее выбиты имена харьковчан-Героев Небесной сотни (Владислава Зубенко, Юрия Паращука и Евгения Котляра). Справа - имена погибших в результате теракта возле Дворца спорта в феврале 2015 года (Даниила Дидыка, Николая Мельничука, Вадима Рыбальченко и Игоря Толмачева).

Теги: #погибшие #жертвы #харьков #небесна_сотня #мемориальная_доска
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