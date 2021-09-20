Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал антикоррупционные органы проверить распространяемую в СМИ информацию о возможных взятках, которые якобы предлагают народным депутатам "за голос по некоторым отставкам".

"Сегодня мы много видим слухов, много информации в средствах массовой информации, существуют какие-то разговоры о том, что кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тысяч за голос по некоторым отставкам. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведёт такие переговоры, но это точно негативно влияет на деятельность и на имидж Верховной Рады... Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности, но я хотел бы обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они всё-таки взяли эту информацию, обработали и, надеюсь, опровергли те данные, которые мы сегодня с вами видим, о чём я обращусь в том числе официально. Но это прошу учесть как депутатское обращение", - сказал Разумков на заседании согласительного совета в понедельник.

Вместе с тем, обращаясь к парламентариям, он призвал их прекратить "разгонять истории и вешать ярлыки касательно того, кто на каких олигархов работает, потому что может выйти так, что кто-то выйдет сам на себя", а эта ситуация точно не добавляет ничего положительного ни Верховной Раде, ни обществу, ни государству.