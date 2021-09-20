"Корона" стала обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

Сериал "Корона" стал обладателем награды в номинации 'Лучший драматический сериал" американской телевизионной премии "Эмми", церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе.

На награду в этой номинации также претендовали "Пацаны", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".

Лучшими драматическими актрисой и актером стали Оливия Колман и Джош О'Коннор, исполнившие роли в сериале "Корона".

Лучшим комедийным сериалом стал "Тед Лассо". Награды в номинациях лучший комедийный актёр и комедийная актриса подучили Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") и Джин Смарт ("Хитрости").

Награду в категории "Лучший мини-сериал" получил "Ход королевы". Лучшей актрисой в мини-сериале стала Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна"), а лучшим Юэн Макгрегор ("Холстон").

"Эмми" - американская телепремия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.