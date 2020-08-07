Документальный фильм о Донбассе "Лай собак вдалеке" номинировали на премию Эмми 2020

Документальный фильм о событиях на востоке Украины во время войны датского режиссера Симона Леренга Вильмонта номинирован на получение премии "Эмми 2020" в номинации "Выдающийся документальный фильм о современных событиях (Outstanding Current Affairs Documentary)".

"У меня грандиозная новость для вас. Фильм об Украине номинирован на крутую и самую престижную в мире награду Emmy! Тот самый наш фильм "Лай собак вдалеке" о 10-летнем мальчике из Донбасса, который живет на линии фронта. Мы в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях (Outstanding Current Affairs Documentary)". Рядом с нами снова медиадинозавры - HBO, PBS, CNN, Netflix и т. д.", - сообщил в соцсети Facebook ассистент режиссера фильма Азад Сафаров.

Победители премии будут объявлены в США 20 и 21 сентября.