Объявлены номинанты премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты телевизионной премии "Эмми-2020".

Основное соперничество будет разворачиваться между сериалами "Хранители" (26 номинаций) и "Удивительная миссис Мейзел" (20 номинаций). Netflix побил прошлогодний рекорд HBO и оказался номинирован сразу на 160 наград.

На звание лучшего драматического сериала претендуют "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Очень странные дела", "Наследники", "Корона", "Рассказ служанки" и "Мандалорец".

За приз в номинации "лучший актер драматического сериала" поборются Джейсон Бейтман ("Озарк"), Билли Портер ("Поза"), Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Стив Карелл ("Утреннее шоу"), Стерлинг К. Браун ("Это мы").

Среди драматических актрис первого плана номинированы Зендая ("Эйфория"), Джоди Комер и Сандра О ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк"), Оливия Колман ("Корона") и Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу").

В номинации "лучший комедийный сериал" представлены "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "Белая ворона", "Шиттс Крик", "В лучшем мире", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Чем мы заняты в тени".

В список претендентов на звание лучшего актера комедийного сериала попали Дон Чидл ("Черный понедельник"), Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Рами Юссеф ("Рами"), Юджин Леви ("Шиттс Крик"), Тед Дэнсон ("В лучшем мире") и Майкл Дуглас ("Метод Комински").

В номинации "лучшая актриса комедийного сериала" представлены Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия"), Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини ("Мертв для меня"), Исса Рэй ("Белая ворона"), Кэтрин О"Хара ("Шиттс Крик"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел").

Церемония вручения премии "Эмми" пройдет 20 сентября.