В Киеве днем и вечером ожидается гроза

В ближайший час и до конца суток 19 сентября в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый), сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери… При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19", - говорится в сообщении.

В настоящее время в украинской столице идет дождь.