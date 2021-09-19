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13:30 19.09.2021

В Киеве днем и вечером ожидается гроза

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В Киеве днем и вечером ожидается гроза

В ближайший час и до конца суток 19 сентября в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый), сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери… При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19", - говорится в сообщении.

В настоящее время в украинской столице идет дождь.

Теги: #киев #гроза #предупреждение
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