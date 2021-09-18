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19:26 18.09.2021

США и ЕС договорились совместно добиваться сокращения выбросов метана в атмосферу

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США и ЕС договорились совместно добиваться сокращения выбросов метана в атмосферу

Брюссель и Вашингтон объявили в субботу о запуске в ноябре на климатическом саммите в Глазго совместной инициативы по сокращению выбросов метана на планете.

"Европейский союз и Соединённые Штаты объявили сегодня, что реализация инициативы "Глобальное обязательство по метану" по сокращению глобальных выбросов метана начнётся на саммите ООН по климату в Глазго (COP26) в ноябре", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Еврокомиссии (ЕК).

В документе сообщается, что президент США Джо Байден и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее на этой неделе в ходе организованного Вашингтоном международного форума по энергетике и климату призвали страны присоединиться к этой инициативе.

ЕК напоминает, что поддержание инициативы предполагает "приверженность коллективной цели по сокращению глобальных выбросов метана к 2030 году как минимум на 30% по сравнению с уровнем 2020 года. Также это означает переход к использованию "наилучших доступных методик для количественной оценки выбросов метана" с упором на источники с высоким уровнем выбросов. Отмечается, что выполнение таких обязательств, как предполагается, снизит потепление как минимум на 0,2 градуса по Цельсию к 2050 году. Согласно Глобальной оценке метана Коалиции по климату и чистому воздуху (CCAC) и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), достижение этой цели может предотвратить более 200 тыс. преждевременных смертей.

Еврокомиссия напоминает: метан при попадании в атмосферу вызывает парниковый эффект. Согласно недавнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, он составляет "около половины чистого повышения глобальной средней температуры на 1 градус по Цельсию с периода доиндустриальной эры".

В пресс-релизе указывается, что о поддержке "Глобального обязательства по метану" уже заявили ЕС и восемь государств. Среди них - шесть из 15 "крупнейших в мире источников выбросов метана, на которые в совокупности приходится более одной пятой мировых выбросов метана и почти половина мировой экономики".

Теги: #климат #сша #ес #метан
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