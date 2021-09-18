События

17:50 18.09.2021

На Донбассе с начала суток российские наемники применили БПЛА – штаб ООС

1 мин читать
На Донбассе с начала суток российские наемники применили БПЛА – штаб ООС

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение беспилотного летательного аппарата, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В Луганской области совершил пролет вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - сказано в сообщении в Facebook.

О факте нарушения украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

 

Теги: #всу #оос #бпла #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:20 18.09.2021
Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении - Минобороны

Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении - Минобороны

07:52 18.09.2021
За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

07:30 18.09.2021
На оккупированных территориях Донецкой области растет число заболеваний COVID-19

На оккупированных территориях Донецкой области растет число заболеваний COVID-19

20:33 17.09.2021
Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

19:31 17.09.2021
Темп выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе снизился – Данилов

Темп выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе снизился – Данилов

18:32 17.09.2021
В Минобороны уверены, что уже в октябре выплатят полностью долг по денежному довольствию военным

В Минобороны уверены, что уже в октябре выплатят полностью долг по денежному довольствию военным

11:02 17.09.2021
В Конгрессе США предложили увеличить помощь по безопасности Украине до $300 млн

В Конгрессе США предложили увеличить помощь по безопасности Украине до $300 млн

07:46 17.09.2021
За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен житель г. Счастье

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен житель г. Счастье

13:07 16.09.2021
Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

10:12 16.09.2021
На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении - Минобороны

На территории КП "Кривбассводоканал" погибли трое рабочих, полиция открыла уголовное производство

В Украине за сутки зафиксировано 6 234 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 763 человек, 79 умерло

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

Система мониторинга будет иметь всю информацию об олигархах

ПОСЛЕДНЕЕ

На границе с Румынией пограничники выявили на запасном колесе под прицепом грузовика 16-летнего гражданина Афганистана

Собор Нотр-Дам готов к реставрации, она начнется зимой - компания

В Мельбурне произошли беспорядки, сотни человек задержаны

В FDA порекомендовали третий укол вакциной Pfizer для лиц старше 65 лет

Умер экс-президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика

Исследователи отправятся к месту гибели парома Estonia

На территории КП "Кривбассводоканал" погибли трое рабочих, полиция открыла уголовное производство

В Беларуси правозащитнице Рабковой продлили срок содержания под стражей

Американского миллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве

Китай провел военные учения близ Тайваня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА