На Донбассе с начала суток российские наемники применили БПЛА – штаб ООС

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение беспилотного летательного аппарата, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В Луганской области совершил пролет вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - сказано в сообщении в Facebook.

О факте нарушения украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.