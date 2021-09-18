В Беларуси правозащитнице Рабковой продлили срок содержания под стражей

Правозащитнице Марфе Рабковой на три месяца продлили срок содержания под стражей, говорится в сообщении в телеграм-канале незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" в субботу.

"Координатору волонтерской службы "Весны" Марфе Рабковой продлили срок содержания под стражей еще на три месяца (до 17 декабря - ИФ). Марфа была задержана 17 сентября 2020 года и уже год как находится в СИЗО-1", - сказано в сообщении.

Рабкову обвиняют по трем статьям УК - ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Раннее Рабковой было предъявлено обвинение по ч.3 ст.293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности), ч.3 ст. 130 (разжигание социальной вражды) и ч.2 ст. 285 УК (участие в преступной организации).