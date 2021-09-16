СБУ открыла дело по факту обстрела города Счастье, в результате которого ранен глава местной ВГА

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту обстрела боевиками т.н. "ЛНР" военных и гражданских объектов города Счастье, во время которых использовалось вооружение, запрещенное минского соглашениями.

Как сообщает пресс-служба СБУ, утром 16 сентября боевики обстреляли район дислокации Луганского пограничного отряда в Счастье, в результате чего повреждены соседний жилой дом, военные и гражданские автомобили.

"Кроме того, во время обстрела минно-осколочное ранение получил руководитель военно-гражданской администрации, который прибыл на место происшествия. Сейчас чиновник госпитализирован для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по предварительным выводам, обстрел осуществлен из крупнокалиберных минометов, запрещенных минскими соглашениями.

"Впрочем, не исключается, что мины выпущены с использованием БПЛА", - подчеркивают в спецслужбе.

На месте событий работает оперативно-следственная группа СБУ, которая допрашивает свидетелей и очевидцев, в том числе, жителей дома, пострадавшего от вражеской атаки, изучает и документирует обстоятельства преступления оккупантов.

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

Как сообщалось, утром 16 сентября российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов населенный пункт Счастье, в результате чего был ранен глава местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.