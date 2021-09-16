События

15:28 16.09.2021

СБУ открыла дело по факту обстрела города Счастье, в результате которого ранен глава местной ВГА

1 мин читать
СБУ открыла дело по факту обстрела города Счастье, в результате которого ранен глава местной ВГА

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту обстрела боевиками т.н. "ЛНР" военных и гражданских объектов города Счастье, во время которых использовалось вооружение, запрещенное минского соглашениями.

Как сообщает пресс-служба СБУ, утром 16 сентября боевики обстреляли район дислокации Луганского пограничного отряда в Счастье, в результате чего повреждены соседний жилой дом, военные и гражданские автомобили.

"Кроме того, во время обстрела минно-осколочное ранение получил руководитель военно-гражданской администрации, который прибыл на место происшествия. Сейчас чиновник госпитализирован для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по предварительным выводам, обстрел осуществлен из крупнокалиберных минометов, запрещенных минскими соглашениями.

"Впрочем, не исключается, что мины выпущены с использованием БПЛА", - подчеркивают в спецслужбе.

На месте событий работает оперативно-следственная группа СБУ, которая допрашивает свидетелей и очевидцев, в том числе, жителей дома, пострадавшего от вражеской атаки, изучает и документирует обстоятельства преступления оккупантов.

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

Как сообщалось, утром 16 сентября российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов населенный пункт Счастье, в результате чего был ранен глава местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Теги: #счастье #сбу #обстрел
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 16.09.2021
Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

17:13 15.09.2021
CБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине Telegram-платформ по продаже кокаина и LSD

CБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине Telegram-платформ по продаже кокаина и LSD

12:44 15.09.2021
СБУ расследует взрыв автомобиля в Днепре, в результате которого погибли спикер управления ГСЧС и член одной из общественных организаций

СБУ расследует взрыв автомобиля в Днепре, в результате которого погибли спикер управления ГСЧС и член одной из общественных организаций

15:34 14.09.2021
Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Беларусью

Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Беларусью

14:59 14.09.2021
СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

20:55 13.09.2021
Верховный суд обратился в СБУ с просьбой разъяснить значение грифа "Для служебного пользования" на документах, касающихся телекомпании "112-ТВ"

Верховный суд обратился в СБУ с просьбой разъяснить значение грифа "Для служебного пользования" на документах, касающихся телекомпании "112-ТВ"

17:12 13.09.2021
СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью

20:30 10.09.2021
США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

18:45 09.09.2021
Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

16:23 09.09.2021
В Одесской области задержали участника ИГИЛ

В Одесской области задержали участника ИГИЛ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство - источник

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 17 сентября

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители разоблачили чиновников КГГА на присвоении средств при реконструкции парка "Киото"

К понедельнику арктическая масса захватит почти всю территорию Украины

В Эстонии началась подготовка ко второму этапу строительства границы с Россией

Впервые в Украине проведена трансплантация костного мозга взрослому пациенту от неродственного донора

Иран разрешил применение вакцины от COVID-19 производства Johnson&Johnson

В Могилев-Подольском открыли модернизированное приемное отделение больницы

В "Житлоинвестбуде" прошли обыски по делу о хищениях на закупках лифтов

В столичном Blockbuster Mall открылся самый большой в стране фудмаркет Stars площадью 6 тыс. кв.м

Комитет Рады по нацбезопасности 17 сентября планирует рассмотреть законопроект о деолигархизации

Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА