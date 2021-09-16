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13:02 16.09.2021

Проект госбюджета-2022 предусматривает уменьшение финансирования Минкультуры на 21,7%

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Проект госбюджета-2022 предусматривает уменьшение финансирования Минкультуры на 21,7%

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает уменьшение финансирования Министерства культуры и информационной политики на 21,7%, или 2,949 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

Согласно проекту закона №6000 от 15 сентября 2021 года, из 10,634 млрд грн предполагаемого финансирования на руководство и управление в сфере культуры и информационной политики предлагается выделить 129 млн грн, на подготовку кадров для сферы культуры и искусства заведениями профессионального перед высшими и высшего образования – 1,4 млрд грн.

На защиту национального информационного пространства планируется выделить 50 млн грн, на финансовую поддержку национальных театров – 1,6 млрд грн, на функционирование Украинского культурного фонда, в том числе поддержку проектов – 703 млн грн, на деятельность национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров – 1,1 млрд грн и на предоставление финансовой поддержки государственному предприятию "Крымский дом" – 4,8 млн грн.

Также на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержка книгоиздания и популяризация украинской литературы в мире предлагается выделить 152,5 млн грн, на Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины – 1,9 млрд грн, на Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести – 17,3 млн грн, на Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования – 20,1 млн грн, на Государственное агентство Украины по вопросам кино – 694,2 млн грн, на Государственную инспекцию культурного наследия Украины – 13,8 млн грн, на Государственную службу охраны культурного наследия Украины – 19,4 млн грн и на Украинский институт национальной памяти – 167,3 млн грн.

Кроме того, предполагается выделение 100 млн грн субвенции местным бюджетам.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.

Теги: #минкультуры #госбюджет
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